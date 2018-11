Kokoomuksen Salolainen ja SDP:n Tuppurainen vaativat: Luonnon monimuotoisuuden katoamiseen on herättävä

Maailman luonnonsäätiö WWF julkaisi viime viikolla pysäyttävän raportin luonnon monimuotoisuuden tilasta. Elävä planeetta –raportin mukaan seuratuista 4 000 eläinlajista yli puolet on hävinnyt vajaassa puolessa vuosisadassa. Selkärankaisista eläinlajeista häviää vuosittain kaksi prosenttia - Etelä- ja Keski-Amerikassa näistä lajeista on hävinnyt jo lähes yhdeksän kymmenestä. Kasvien ja muiden eliölajien kohdalla kehitys on myös kestämätön.

Yhteensä 130 maasta kootun kansainvälisen luontopaneeli IPBES:in arviointiraportin mukaan jopa yli 40 prosenttia luonnon monimuotoisuudesta on vaarassa hävitä vuoteen 2050 mennessä. Meneillään olevan kuudennen sukupuuttoaallon syyt tiedämme: se johtuu ihmisen toiminnasta, Salolainen ja Tuppurainen toteavat. Ilmasto muuttuu nopeammin kuin lajien kyky sopeutua muutokseen ja ihmisten siirtämät vieraslajit valtaavat alaa alkuperäislajeilta. Lisäksi sekä maa- että merialueista suurin osa on jo suoraan ihmisten hyödyntämiä kalastusalueita, hakkuu-, laidun- ja viljelymaita tai rakennettua ympäristöä. Tiedeyhteisö on varoittanut nykykehityksen kestämättömyydestä. Suuren, peruuttamattoman katastrofin vaara uhkaa koko biosfääriä. Voidaksemme hillitä sukupuuttoaaltoa meidän on huolehdittava luonnon monimuotoisuudesta ja hillittävä ilmastonmuutosta, Salolainen ja Tuppurainen korostavat. Suomi on sitoutunut vuonna 1992 Rio de Janeirossa hyväksyttyyn YK:n biodiversiteettisopimukseen ja sopimuksen mukaisesti pysäyttämään monimuotoisuuden katoamisen vuoteen 2020 mennessä. - Määräaika lähestyy, aikaa on vain vuosi – ensi vuosi! Aikaa ei ole enää hukattavana. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä, ja tietoisuutta ongelman vakavuudesta on lisättävä, Salolainen ja Tuppurainen painottavat. Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pertti Salolainen ja eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmän jäsen, kansanedustaja Tytti Tuppurainen ovat jättäneet eduskunnalle keskustelualoitteen meneillään olevasta lajien sukupuuttoaallosta ja mahdollisuuksista hidastaa lajien häviämistä. Aloitteessa esitetään, että eduskunta käy asiasta ajankohtaiskeskustelun.

