Kokoomuksen Sarkomaa ja Multala: Hallituksen päätökset kasvattavat ryhmäkokoja ja lisäävät koulutuksellista eriarvoisuutta

”Hallituksen päätökset vaarantavat koulutuksen tasa-arvon eteen tehdyn työn juuri, kun sitä tarvittaisiin eniten. Käytännössä tämä tulee johtamaan opettajien työsuhteiden päättymiseen ja ryhmäkokojen kasvamiseen, sekä oppimisen tuen heikompaan saatavuuteen”, aloittavat edustajat.



Nyt nämä koulutuksen tasa-arvorahat ovat jo niin vakiintuneita, että niiden vuoden 2023 alusta päätetty merkittävä leikkaaminen on tullut kunnille järkytyksenä. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tasa-arvorahoituksen rahoituksen leikkaus (yli 130 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan) vuoden 2023 alusta vastaa OAJ:n arvion mukaan esimerkiksi perusopetuksessa yli 1400 opettajan palkkakustannuksia.



”Nyt jos koskaan pitäisi investoida pitkäjänteisesti koulujen työrauhaan, eikä leikata voimavaroja opetuksesta. Rahoitustason yhtäkkinen leikkaaminen on valtava uhka varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadulle: kasvattajia ja opettajia on päiväkodeissa ja kouluissa jatkossa vähemmän”, edustajat jatkavat.



Kokoomus on esittänyt jokaisessa vaihtoehtobudjetissaan, että varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen varatut määrärahat lisättäisiin valtion budjettiin pysyvästi, eikä jokavuotisena hankerahana.



”On vakava virhe, että hallitus ei kyennyt priorisoimaan kasvatusta ja koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määräaikaisten rahojen vakinaistamiseksi. Päiväkodeissa ja kouluissa tarvitaan työrauhaa eikä jatkuvaa hankepyöritystä ja epävarmuutta”, edustajat päättävät.