Kokoomuksen Sarkomaa: Miksei hallitus etsi ratkaisuja hoitoalan työvoimapulaan?

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: turistiviisumien myöntäminen venäläisille on keskeytettävä 25.7.2022 14:41:30 EEST | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää, että Suomen on keskeytettävä turistiviisumien myöntäminen venäläisille. ”Niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Suomella ei ole syytä jatkaa turistiviisumien myöntämistä venäläisille. Nykytilanne tarjoaa mahdollisuuden kiertää sanktioita ja viedä Venäjälle pakotteiden alaisia tuotteita. Tämä heikentää sanktioiden vaikutusta ja vesittää niiden tarkoitusta”, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra sanoo. On myös mahdollista, että Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa osallistuvia tai sen eteen työskenteleviä henkilöitä matkustaa Suomeen lomailemaan. On moraalisesti väärin, että sallimme venäläisten matkailun Suomessa kun samaan aikaan Venäjä käy raakaa tuhoamissotaansa Ukrainassa. Tosiasiassa Suomen kautta voidaan matkustaa myös minne tahansa muualle ja erityisesti EU-alueelle, mitä ei voi pitää hyväksyttävänä. Suomen on saatettava voimaan välittömästi turistiviisumien myöntämiskielto venäläisille. Kielto ei koskisi saira