Kokoomuksen Sirén: Hallitus unohti turkiseläimet

Uudistus nykyiseen eläinsuojelulakiin on tärkeä ja sitä on odotettu pitkään. Kokoomus toivoo lakiuudistuksen etenemistä. Kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin mukaan tavoiteltu kunnianhimon taso jää kuitenkin lakiesityksessä edelleen kauas.

”Hallituksen esitys eläinten hyvinvointilaiksi sisältää kannatettavia parannuksia tuotantoeläinten oloihin, mutta lukuisat poikkeukset ja pitkät siirtymäajat heikentävät lain tavoitteiden toteutumista. Ympäristövaliokunnan kuulemisissa asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota myös siihen, että mahdollisten poikkeusten tulisi perustua tutkittuun tietoon”, Sirén toteaa.

Hallituksen esitystä on valmisteltu pitkään. Sirén pitää valitettavana, että hallitus ei laissa paranna turkiseläinten asemaa, vaan muutokset jäävät asetuksen varaan.

”Maamme turkistiloilta löytyy vuodesta toiseen huomautettavaa eläinten hyvinvoinnissa. On ymmärrettävästi iso pettymys, että Marinin hallitus jätti turkiseläimet pois lainsäädäntöuudistuksesta. Lain hyväksymisen yhteydessä tulisi vähintäänkin edellyttää asetuksen antamista saman tien”, Sirén toteaa.

Kokoomuksen valiokuntaryhmä esitti ympäristövaliokunnan lausuntoon kirjausta, jolla valtioneuvostoa olisi edellytetty antamaan turkiseläinasetus vielä tämän kauden aikana.

”Valitettavasti esityksemme ei saanut kannatusta muista puolueista. Minusta näin hallitus kuittasi sen, että se jättää turkiseläinten aseman parantamisen seuraavalle hallitukselle”, Sirén kertoo.

Sirén esitti turkisasetuksen välitöntä päivittämistä jo tekemässään toimenpidealoitteessa vuonna 2020. Aloitteessa on esitti myös alan tulevaisuuden näkymistä tehtävää selvitystä.

”Turkistarhaus on elinkeinona selkeässä murroksessa. Suomi on jäämässä Euroopan viimeisiksi turkistarhauksen salliviksi maiksi. Koska toimintaympäristössä on tapahtunut niin merkittäviä muutoksia, olisi alan toimijoiden itsensä etu, että tulevaisuuden näkymiä selvitettäisiin faktapohjalta. Valitettavasti aloitteeni ei ole edennyt”, Sirén suree.