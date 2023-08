Kokoomuksen Talvitie: Kouluissa katseet kääntyvät perusasioihin

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie näkee selkeän tarpeen painottaa perustaitojen oppimista kouluissa. Osalla peruskoulun päättävistä oppilaista on isojakin puutteita luku- ja laskutaidoissa. Niiden korjaamiseen tarvitaan keinoja ja tukea kouluarjessa. Opetushenkilökunnan viesti siitä, että heidän työtaakkansa on kasvanut kohtuuttomaksi useina viime vuosina toteutettujen uudistusten myötä, on kuultu.

”Hallitus lähtee siitä, että riittävää tukea oppilaille on saatavilla ilman, että yksittäisten opettajien työmäärä kasvaa entisestään. Oppimisen tukea on oltava tarjolla yksilöllisesti ja oppilaan tarpeita vastaavasti. Tätä varten tarvitaan lainsäädäntömuutoksia kolmiportaiseen tukeen, mutta myös tarpeeksi erityisopettajia. Heidän riittävistä koulutusmääristään tulee huolehtia”, summaa Talvitie.

Hallitus aikoo suunnata perusopetuksen vahvistamiseen, etenkin oppimisen tukeen, 200 miljoonaa euroa lisää rahaa. Jotta koulussa olisi enemmän aikaa perusasioille, hallitus lisää peruskouluun 2-3 vuosiviikkotuntia opetussuunnitelmaa laajentamatta.

”Riittävän osaamisen varmistamiseksi jatkossa määritellään vähimmäisosaamistaso, joka oppilaalla tulee olla, jotta siirtyy seuraavalle luokalle. Esimerkiksi jokaisen lapsen on tärkeä saada riittävät luku-, kirjoitus- ja laskutaidot ennen kolmannelle luokalle siirtymistä. Tämän osaamistakuun avulla Orpon hallitus haluaa varmistaa jokaiselle nuorelle riittävät perustaidot, joilla pärjää jatko-opinnoissa”, jatkaa Talvitie.

Opetuspanostusten lisäksi hallitus kiinnittää erityistä huomiota oppimisympäristöön.

”Hallitus haluaa antaa opettajille ja rehtoreille valtuuksia puuttua opetusta häiritsevään toimintaan. Koulussa oppilaille on turvattava mahdollisuus keskittyä opetukseen ja opettajille rauha opettaa. Teemme tarvittavat lakimuutokset, jotta esimerkiksi mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua tarvittaessa”, Talvitie kertoo.