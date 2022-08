Kokoomuksen Timo Heinonen: Aikooko keskusta todella kiristää edelleen dieselin verotusta?

"Vuonna 2019 tehty päätös oli jo silloin erikoinen ja kuljetusalalle kohtuuton, mutta nyt se on vuoden 2023 alussa voimaan tulevana järjetön. En ymmärrä, että keskusta ei tätä päätöstä nyt ei edes esitä peruttavaksi?" toteaa Timo Heinonen.

Kuljetusalaa edustavan SKAL ry:n mukaan kuorma- ja pakettiautoliikenteen kustannukset ovat nousseet yhtäjaksoisesti yli kymmenen prosentin vuosivauhtia Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan.

"Tämä nyt Saarikon esittelemässä budjettiesityksessä edelleen sisällä oleva veronkorotus on kuin märkärätti kuljetusalaa ja yrittäjyyttä kohtaan. Ala ja myös koko liikennesektori on odottanut hallitukselta aivan toisenlaisia päätöksiä. Monet muut maat ovat päättäneet alentaa polttoaineiden veroja tässä tilanteessa, mutta Suomen hallitus vain korottaa", jatkaa Heinonen.

Suomi on korottamassa polttoaineveroa jälleen vuoden 2023 alusta. Korotus koskee ns. parafiinisen dieselin polttoaineveroa. Kuljetusalan mukaan suurin osa dieselin kulutuksesta on parafiinista ja näin uusi veronkorotus on nostamassa dieselin hintaa entisestään.

"Vetoan vielä muihin hallituspuolueisiin, että budjettiriihessä tämä korotus peruttaisiin ja samalla tehtäisiin päätöksiä polttoaineverojen vähintään määräaikaisista kevennyksistä ja myös odotetusta ammattidieselistä", Heinonen sanoo.