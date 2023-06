Kokoomuksen Valkonen rauhoittelee työelämäkeskustelua: ”Nyt jäitä hattuun”

”Työelämään liittyvää keskustelua on nyt kuumennettu ehkä liian koville asteille. Ilma on sakeana monenlaisia väärinkäsityksiä, jyrähdyksiä ja ehkä pelotteluakin. Nyt on syytä laittaa jäitä hattuun ja katsoa rauhassa, miten työlainsäädäntöä päivitetään. Palkansaajan ei tarvitse olla huolissaan”, Valkonen rauhoittelee.

Julkisuudessa on esimerkiksi virheellisesti esitetty, että ensimmäisen sairauspoissaolopäivän omavastuuta kaavailtaisiin nyt kaikille palkansaajille. Todellisuudessa asia on jo sovittu toisin monissa työehtosopimuksissa ja voidaan sopia jatkossakin joko työehtosopimuksella tai työsopimuksella. Samoin jatkossakin työntekijällä on irtisanomissuoja ja irtisanomiseen pitää olla työhön liittyvä, asiallinen syy.

Valkonen muistuttaa, että palkansaajan työehdot muodostuvat lainsäädännön, työehtosopimuksen, mahdollisen paikallisen sopimuksen ja työsopimuksen perusteella, eikä yksittäinen lakimuutos välttämättä tarkoita työehtojen muutosta.

”Hallitusohjelma tähtää Suomen monelta osin vanhentuneen työlainsäädännön päivittämiseen tälle vuosituhannelle, mutta muutokset tehdään harkiten. Jokainen lakimuutos edellyttää huolellisen virkavalmistelun, jossa kuullaan niin työnantaja- kuin työntekijäjärjestöjä. Muutoksilla tähdätään siihen, että Suomessa olisi jatkossa enemmän työmahdollisuuksia ja talouskasvua. Menestyvät työnantajat mahdollistavat myös palkankorotukset”, Valkonen kertoo.

Hallitusohjelman muutoksilla on tarkoitus parantaa erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia työllistää. Pienten ja keskisuurten yritysten kentässä työllistämisen riskit ovat korkeimmillaan Suomen laajojen työantajavelvoitteiden vuoksi.

Valkonen muistuttaa, että muualla Länsi- ja Pohjois-Euroopassa työmarkkinoita on uudistettu joustavammaksi jo vuosia tai kymmeniä sitten, ja Suomen täytyy seurata kansainvälisen kilpailukentän muutosta. Suomen työmarkkinat ovat muutosten jälkeenkin vahvasti säädeltyjä.

”Työpaikoilla rakennetaan suomalainen työelämä. Siellä syntyy luottamus ja siellä tunnetaan omat olosuhteet parhaiten. Tätä työpaikkojen henkeä ja mahdollisuuksia sopia järkevästi nyt tuetaan. Sopiminen tehdään aina yhdessä keskustellen. Lakeja tasapainotetaan maltillisesti siten, että erityisesti pienissä yrityksissä uskallettaisiin palkata. Suomi tarvitsee menestyviä yrityksiä, työtä ja hyvää työelämää – ei räyhäämistä tai järjestöpainia”, Valkonen toteaa.