Kokoomuksen Vestman: Energiavirasto pelasti hallituksen tehoreservimöhläyksen - "Nyt hallituksen huolehdittava Meri-Pori vauhdilla tuotantoon"

Energiavirasto on tänään perjantaina antamassaan päätöksessä keskeyttänyt tehoreservin hankintamenettelyn. Energiavirasto oli vastaanottanut ainoastaan yhden, Fortumin Meri-Porin voimalaa koskevan tarjouksen, jonka se on hylännyt.

”Vastoin kantaverkkoyhtiö Fingridin kantaa hallitus linjasi toissa viikolla laitoskapasiteetin siirtämisestä tehoreserviin. Kokoomus on vaatinut hallitusta perumaan päätöksensä, koska kaikki voimalaitokset tarvitaan tuottamaan sähköä. Näin alennetaan hintaa ja turvataan huoltovarmuutta. Onneksi Energiavirasto pelasti suomalaiset sähkön hintaa nostattavalta hallituksen möhläykseltä”, Vestman sanoo.

Vielä viikko sitten energiaministeri Lintilä sanoi kyselytunnilla, että Meri-Pori ”on laitos, joka tekee koko ajan Fortumille miinusta, mikäli siellä tehdään” sähköä. Ministeri piikitteli kokoomuksen vaatimusta laittaa Meri-Pori tuotantoon: ”Ymmärrän, jos kokoomuksen kanta on se, että pörssiyhtiön kannattaa pyörittää laitoksia, jotka ovat miinuksella”. Myös Fortum on aiemmin julkisuudessa väittänyt laitoksen olevan kannattamaton. Tehoreservin keskeyttämisen jälkeen Fortum kuitenkin tiedotti alkavansa valmistella laitosta tuotantoon.

”Kuin taikaiskusta voimalaitos muuttuikin kannattavaksi. Julkisissa lähteissä on ollut koko ajan nähtävissä, että vastaavan hiililauhdevoimalan käyttäminen on näillä sähkön hinnoilla hyvin kannattavaa. Silti Meri-Pori on ollut kuukausia pois tuotannosta, turhaan. Tämä näyttäytyy hirveänä energiaministerin ja omistajaohjauksen möhläyksenä, joka on jo nyt maksanut suomalaisille sähkönkäyttäjille asiantuntija-arvioiden mukaan satoja miljoonia”, Vestman sanoo.

”Omistajaohjausministerin ja energiaministerin on huolehdittava että Fortum huoltaa laitoksen tuottamaan sähköä viivyttelemättä. Sähkökriisiin on ratkaisuja, jos hallituksella on tahtoa. Nyt pitää lopettaa suomalaisten seteleiden polttaminen sähkölaskuissa ja poltettava sen sijaan kivihiiltä Meri-Porin kattilassa”, Vestman vaatii.

Vestman on jo aiemmin vaatinut kirjallisessa kysymyksessään omistajaohjauksen käyttämistä Meri-Porin saamiseksi tuottamaan sähkömarkkinalle sähköä.