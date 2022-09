Kokoomuksen Vestmanilta lakialoite tehoreservin vapauttamisesta: ”Hallituksen Meri-Pori-möhläyksen hinta suomalaisille voi olla satoja miljoonia”

Lakialoite ja kirjallinen kysymys liitteinä tämän tiedotteen alalaidassa.



Hallitus linjasi budjettiriihessä, että ”tehoreserviä varataan ensi talveksi nykyisen suunnitelman mukaisesti” eli sähkön tuotantoa ostetaan pois sähkömarkkinalta ja jätetään käyttämättä 600 MW edestä. Määrä vastaa keskisuurta ydinvoimalaa. Suurin tehoreservilaitoksista on Fortumin Meri-Porissa sijaitseva kivihiilivoimala, jonka nimellisteho on yksinään 560 MW.

”Sähkön tarjontaa on liian vähän, mikä näkyy suomalaisille kohtuuttoman korkeana sähkön hintana. Jokainen megawatti pois tuotannosta nostaa hintaa entisestään. Hallituksen linjaus siirtää ydinvoimalan verran tuotantoa reserviin sähkökriisin keskellä on paitsi järjetön myös moraaliton: hallitus poltattaa suomalaisten seteleitä sähkölaskuissa, kun pitäisi poltattaa kivihiiltä Meri-Porissa”, Vestman toteaa.



Tehoreservin saa ottaa käyttöön vasta, kun sähkö on loppumassa eivätkä Fingridin varavoimakoneet ja säätösähkön määrä riitä kattamaan kulutusta. Tehoreservilaitokset varautuvat tuottamaan sähköä vain 8 vuorokauden käyttöön koko talven aikana – vaikka sähköpulan riski on kohonnut.



”Sähkökriisissä voimaloiden varaaminen tehoreserviin kääntyy tarkoitustaan vastaan, koska se ylläpitää korkeaa hintaa ja heikentää varautumista. Jotta näitä voimaloita voidaan käyttää sähkön markkinahinnan alentamiseksi, pitää reserviin varaaminen jättää tekemättä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on järjestelmävastaavana kannattanut tehoreservin vapauttamista, mitä hallituksen tulisi uskoa”, Vestman sanoo.

Aalto-yliopiston tutkijaryhmän laskelman mukaan suomalaiset ovat maksaneet sähköstään jo heinä-elokuussa yhteensä 210 miljoonaa euroa liikaa sen vuoksi, että tehoreservilaitosten verran kapasiteettia on puuttunut markkinoilta. Päivittäisiin keskihintoihin alennus olisi tutkijoiden mukaan ollut 0–40 prosenttia.

”Asiantuntija-arvion mukaan tehoreservin vapauttamisen hyöty suomalaisille sähkönkäyttäjille voi olla talvikaudella useita satoja miljoonia. Hallituksen sähkötukipaketti on noin 800 miljoonaa. Kyllähän tämä muistuttaa hölmöläisten hommaa: velkaeuroja lapataan tukipaketteihin yhdessä päässä, kun toisessa päässä nostatetaan sähkön hintoja. Voittajana ovat sähköyhtiöt”, Vestman sanoo.



”Hallitus ja eduskunta voisivat yksinkertaisella lainmuutoksella pysäyttää tehoreservin varaamisen ensi talveksi. Lainsäädännöstä riippumatta valtion enemmistöomistuksessa oleva Fortum voisi myös minä päivänä hyvänsä vetää Meri-Porin voimalaitoksen tehoreservin kilpailutuksesta pois ja alkaa valmistella voimalaa tavalliseen sähkön tuotantoon. Fortum on itse todennut, että laitos pystytään huoltamaan tulevaksi talveksi”, Vestman paaluttaa.

Fortum on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan väittänyt hallituksen omistajaohjaukselle, että Meri-Porin voimalaa ei olisi taloudellisesti kannattava ajaa. Keski-Euroopassa vastaavan hiililauhdevoimalan muuttuvat kustannukset ovat 160 euron luokkaa megawattitunnilta. Suomessa sähkön markkinahinta on noussut jo kesäkuun lopussa yli 200 euron per megawattitunti, futuurihinnat ovat tälle ja ensi vuodelle 200-400 euroa. Vestman kysyy kirjallisessa kysymyksessä hallituksen toimenpiteitä tämän johdosta.

”Väite Meri-Porin kannattamattomuudesta kuulostaa epäuskottavalta. Tämä tulisi ymmärtää myös omistajaohjauksessa. Jos Fortum pitää kuitenkin kiinni väitteestään voimalan kannattamattomuudesta, esitän, että Fortum vuokraa Meri-Porin voimalan muille markkinatoimijoille. Jo yhden euron hinta olisi Fortumin logiikalla kannattavampaa Fortumille kuin laitoksen seisottaminen. Uskon, että halukkaita ottajia laitokselle näillä markkinahinnoilla löytyy”, Vestman päättää.