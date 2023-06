Kokoomus päätti osallistumisesta hallitukseen ja nimesi ministerit

Kokoomuksen puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous myös hyväksyi esityksen puolueen ministereiksi. Kokoomus saa hallitukseen kahdeksan ministerisalkkua. Kaksi salkuista ns. jaetaan kahtia eli ministeri vaihtuu kahden vuoden kuluttua.

Kokoomuksen ministerinimet ovat:

Pääministeri: Petteri Orpo Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Kokoomuksen puheenjohtaja Orpo on eduskunnan puhemies. Kansanedustajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Orpo on toiminut aiemmin valtiovarainministerinä (2016–2019), sisäministerinä (2015–2016) ja maa- ja metsätalousministerinä (2014–2105).

Kunta- ja alueministeri: Anna-Kaisa Ikonen Pirkanmaan vaalipiiristä. Ikonen on kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja. Ikonen on ollut Tampereen pormestari. Hän on toiminut kansanedustajana myös vuosina 2019–2021.

Ulkoministeri: Elina Valtonen Helsingin vaalipiiristä. Valtonen on kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hän on ollut kansanedustaja vuodesta 2014.

Puolustusministeri: Antti Häkkänen Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Häkkänen on kolmannen kauden kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut oikeusministerinä vuosina 2017–2019.

Sosiaaliturvaministeri: Sanni Grahn-Laasonen Hämeen vaalipiiristä. Grahn-Laasonen on ollut kansanedustaja vuodesta 2011. Hän on ollut opetusministeri (2017–2019), opetus- ja kulttuuriministeri (2015–2017) ja ympäristöministeri (2014–2015).

Työministeri: Arto Satonen Pirkanmaan vaalipiiristä (2 vuotta) ja Matias Marttinen Satakunnan vaalipiiristä (2 vuotta). Satonen on ollut kansanedustaja vuodesta 2003. Marttinen on toisen kauden kansanedustaja.

Tiede- ja kulttuuriministeri: Sari Multala Uudenmaan vaalipiiristä (2 vuotta) ja Mari-Leena Talvitie Oulun vaalipiiristä (2 vuotta). Multala ja Talvitie ovat kolmannen kauden kansanedustajia.

Ilmasto- ja ympäristöministeri: Kai Mykkänen Uudenmaan vaalipiiristä. Mykkänen on johtanut kokoomuksen eduskuntaryhmää vuodesta 2019. Hän on kolmannen kauden kansanedustaja. Mykkänen on toiminut sisäministerinä (2018–2019) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä (2016–2018).