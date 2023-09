Kokoomusedustajat Kaunisto, Kauma ja Wallinheimo: Hallitus tekee yrittäjyystekoja

Kokoomuksen Marko Kilpi: Pidetään kaikista nuorista huolta riittävän ajoissa! 3.9.2023 08:01:43 EEST | Tiedote

Poliisin tuoreen raportin mukaan nuorten epäillyt ryöstöt ja väkivaltarikokset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Varsinkin vakavien rikosten määrä on kasvanut vuosittain. Pelkästään nuorten tekemien ryöstöjen määrä on lisääntynyt 40% verrattuna alkuvuoteen 2022. Tilanne ei kosketa ainoastaan pääkaupunkiseutua, vaan samaa tapahtuu ympäri Suomen. Esimerkiksi Kuopiossa on vastikään raportoitu nuorten tekemistä ryöstöistä.