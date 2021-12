Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevat rajoitukset kiristyvät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa – vaihtoehtona koronapassi yleisötapahtumissa ja osassa tiloja

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Rajoitus on voimassa 10.-31.12.2021. Koronapassi on vaihtoehto yleisötilaisuuksien rajoituksille laissa määritellyissä tiloissa.

Tartuntatautilain 58 pykälän nojalla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kielletään sisätiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Yleisötilaisuudet ovat yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, esimerkiksi konsertteja tai urheilutapahtumia. Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa. Koronapassia pitää kuitenkin edellyttää koko tilaisuuden osalta ja se pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei edellytetä esimerkiksi henkilökunnalta tai esiintyjiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä pitää noudattaa kokoontumisrajoituksia. Tilojen käyttö edellyttää toimia tartuntariskin ehkäisemiseksi Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös yleisölle avoimien tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja. Muiden asiakastilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin. Koronapassin edellyttäminen on mahdollista laajalti Koronapassin voi ottaa käyttöön seuraavissa tiloissa: yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat

kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat

yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat

tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat. Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä, esimerkiksi rajoittamalla vanhempien oleskelua lasten harrastustiloissa. Koronapassia ei edellytetä alle 16-vuotiailta. Koronapassia ei saa edellyttää sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia, eli esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää. Päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto. Suunnitelmat esiin ja hygienia suurennuslasin alle Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä, pitää asiakas- ja yleisötiloissa lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen. Lisätietoja Vastauksia erityisesti yleisötilaisuuksien järjestäjille ja tilojen haltijoille Usein kysyttyä koronasta -sivustolla

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot

Tartuntatautilaki 58 §: kokoontumisrajoitus: yleisötilaisuudet, yleiset kokoukset 58 d §: tilojen käytön edellytykset 58 i §: koronatodistuksen käyttö

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi

Ravintolarajoitukset valtioneuvoston sivuilla Medialle (Jätä tekstiviesti tai soittopyyntö) ylijohtaja Leena Räsänen, leena.rasanen@avi.fi, p. 0295 017 385

johtaja Heikki Mäki, heikki.maki@avi.fi, p. 0295 018 094 Lounais-Suomen aluehallintovirasto