Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Lapin sairaanhoitopiirissä ennallaan – kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet kielletty

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Kaikki yli 6 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 11.4. saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021). Ohjeessa kuvataan myös 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Määräys on voimassa 29.3.–11.4.2021 Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa eli Enontekiöllä, Inarissa, Kittilässä, Kemijärvellä, Kolarissa, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Pellossa, Posiolla, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa, Savukoskella, Sodankylässä ja Utsjoella.

Päätös perustuu kokonaisarvioon Lapin sairaanhoitopiirin tautitilanteesta

Lapin aluehallintoviraston päätös perustuu kokonaisarvioon tämänhetkisestä alueellisesta tautitilanteesta. Valtakunnallinen epidemiatilanne on huonontunut helmikuun 2021 jälkeen. Lapin sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluvut ovat viime viikkoina hieman laskeneet, mutta muualta Suomesta Lappiin suuntautuvan matkailun ja virusmuunnosten leviämisen vuoksi on edelleen olemassa merkittävä riski tartuntatilanteen huonontumiselle. Kokoontumisten rajoittaminen on välttämätön osa epidemian torjuntaa. Toimenpiteet ovat valtioneuvoston 25.2.2021 antaman periaatepäätöksen mukaisia.

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/456/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi