Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Päijät-Hämeen alueella - yli 10 hengen tilaisuudet kielletty 25.1.2021 saakka

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Määräys on voimassa 25.1.2021 saakka. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Päijät-Hämeen alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää alle kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Tämä edellyttää, että tilaisuuksien turvallisuus on varmistettu noudattamalla ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Tilaisuuksista tulisi järjestää vain aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Nykyinen aluehallintoviraston päätös yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten rajoittamisesta Päijät-Hämeessä kymmeneen henkilöön on voimassa 4.1.2021 saakka. Nyt annettu, rajoitusta jatkava määräys, on voimassa ajalla 5.1. - 25.1.2021. Rajoitustoimet ovat edelleen välttämättömiä tartuntataudin leviämisen estämiseksi Päijät-Hämeen koronaepidemian alueellinen tilannearvioryhmä totesi 28.12.2020 kokouksessaan, että koronaepidemiatilanne on koko Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella edelleen leviämisvaiheessa. Uusien todettujen tapausten määrä on ollut varsin vakaa noin kolmen viikon ajan. Sairaanhoidon tarve on tasaantunut, mutta ei laskenut. Kun otetaan huomioon vaikea epidemiatilanne koko maassa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirin asiantuntijatahoina antamat suositukset, rajoitustoimenpiteitä on syytä jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen ilmaantuvuuden vähentämiseksi. Tartuntataudin leviämisen estämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää välttämättömänä kieltää yli kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkasti. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan. Varovaisuus on edelleen tarpeen kaikissa kohtaamisissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja ottaa huomioon viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois. Lisää tietoa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.12.2020 (pdf)

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (minedu.fi)

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin verkkosivu alueella voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista (phhyky.fi)

Yleistiedoksiannot aluehallintovirastojen verkkosivuilla

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi Medialle Laura Nikunen, aluehallintoylilääkäri, p. 0295 016 564

Merja Ekqvist, ylijohtaja, p. 0295 016 271

etunimi.sukunimi@avi.fi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto