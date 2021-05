Kokoontumisrajoitukset kevenevät Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Jaa

Koronaepidemian torjunnassa on luovuttu valtakunnallisista toimenpidetasoista, joilla muun muassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät rajoitettiin kuuteen henkilöön. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa nousee Varsinais-Suomessa 10 henkilöön ja Satakunnassa 20 henkilöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä koronavirusinfektion torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, jonka vuoksi yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi Varsinais-Suomen kuntien alueella järjestää 15.5. alkaen enintään 10 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Satakunta on toukokuun alussa siirtynyt perustasolle, mutta tartuntojen ilmaantuvuuden lasku on tasaantunut. Rajoitusten keventäminen toteutetaan Satakunnassa siis maltillisesti ja porrastetusti. Satakunnan kuntien alueella yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan 12.5. alkaen järjestää enintään 20 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys on voimassa Varsinais-Suomessa ajalla 15.-31.5.2021 ja Satakunnassa 12.-25.5.2021. Julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset sekä varmistaa, että asiakkaat voivat välttää lähikontaktit toisiinsa.

