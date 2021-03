Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Länsi-Pohjan kunnissa - kaikki yli 6 hengen yleisötilaisuudet kielletty

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa määräystä, joka kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki yli 6 henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta (annettu 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021), jossa kuvataan myös tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Määräys on voimassa 29.3.–25.4.2021 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella eli Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kunnissa.

Aluehallintoviraston päätös perustuu tämänhetkiseen alueellisen tilanteen kokonaisarvioon. Suomessa tautitilanne on huonontunut helmikuun jälkeen ja Pohjois-Ruotsin tartuntatilanne on edelleen merkittävästi Länsi-Pohjan aluetta huonompi. Virusmuunnosten leviämisen vuoksi on edelleen olemassa merkittävä riski tartuntatilanteen huonontumiselle. Kokoontumisten rajoittaminen on välttämätön osa epidemian torjuntaa. Toimenpiteet ovat valtioneuvoston 25.2.2021 antaman periaatepäätöksen mukaisia.

Lisätietoa

Päätös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/457/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020, päivitetty 22.2.2021

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta avi.fi:ssä

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi