Kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista

Jos asiakas tai osallistuja ei esitä koronatodistusta, toiminnanharjoittajan tulee evätä pääsy yleisötilaisuuteen.

Tartuntatautilain pykälään 58 perustuva päätös kokoontumisrajoituksista on tehty koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueella.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on koronaepidemian leviämisalue ja tilanne on edelleen heikentynyt. Rokotuskattavuus on muuta maata alhaisemmalla tasolla.

Ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin, 356,2/100 000 asukasta/14 vrk ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhka on olemassa.

”Jos tapahtuman järjestäjä ottaa käyttöön koronapassin, eli edellyttää koronatodistuksen esittämistä, rajoitus vaikuttaa lasten ja nuorten yleisötapahtumissa vain yli 16-vuotiaisiin yleisön joukkoon kuuluvien osalta. Alle 16-vuotiaat voivat osallistua esimerkiksi harrastuksiin liittyviin tapahtumiin ilman koronapassia”, korostaa aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Yleisötilaisuuksien järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronatodistuksen ja näin mahdollistaa koronapassin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Menettely on jo laajasti käytössä ravitsemisliiketoiminnan yhteydessä.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Lisätietoja:

Koronapassin käyttöön liittyvissä käytännön kysymyksissä pyydämme mahdollisuuksien mukaan perehtymään ensin avi.fi -sivulla jo oleviin vastauksiin ja STM:n koronapassi-sivuun!

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla

Koronatodistus: Mikä on koronapassi? (stm.fi) Linkki toiselle sivustolle,

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirin koronatiedotteetLinkki toiselle sivustolle,

Aluehallintoviraston koronainfo toimijoille: p. 0295 016 666 (ma-pe 8.30-11.30 ja 12.30-16), koronainfo@avi.fi

Medialle:

ylijohtaja Terttu Savolainen, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573, pasi.eskola@avi.fi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto