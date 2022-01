Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan alueen epidemiatilanne on edelleen vaikea ja edellyttää uusia rajoitustoimia terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Koronatartunnat leviävät alueella laajasti, ja tautiin liittyvä sairaalahoidon tarve on kasvanut. Ajankohtainen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on yli 1 000 alueen 100 000 asukasta kohden ja noususuuntainen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteaa, että koronataudin luonteesta johtuen nyt tehtävien rajoitusten vaikutus alueen tartuntatilanteeseen on todettavissa viiveellä. Aluehallintovirasto katsoo, että alueen epidemiatilanne huomioon ottaen päätöksen on välttämätöntä tulla voimaan nopeasti.

Uudet määräykset eivät vaikuta alueella voimassa olevaan, tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaiseen päätökseen, joka asettaa edellytyksiä tilojen käytölle ja koskee laajalti myös sellaisia tiloja ja toimintoja, jotka eivät ole sulkupäätöksen kohteena. Linkki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstiedotteeseen 4.1.2022

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Kokoontumisrajoitus sisä- ja ulkotiloihin

Tartuntatautilain 58 pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kielletään kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset seuraavasti:

• Sisätiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä.

• Ulkotiloissa kielletään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa kolme viikkoa ajalla 17.1.- 7.2.2022.

Tämä päätös kumoaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen LSSAVI/20200/2021, joka on julkaistu avi.fi verkkosivulla 23.12.2021.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä voidaan rajoittaa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin. Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

Tilojen sulkua koskeva päätös

Tartuntatautilain 58 g -pykälän perusteella Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella suljetaan yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 17.1.- 30.1.2022.

Määräys sulkee yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Päätös velvoittaa toimintaa harjoittavia ja tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita. Tilojen sulkeminen kohdistuu alla lueteltuihin tartuntatautilain 58 g pykälän 4 momentin kohdissa tarkoitettuihin tiloihin.

• joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat;

• yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Päätös ei koske seuraavia tiloja: kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat (kuten padel-, tennis- ja sulkapallokentät), huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, vähittäiskaupan liiketilat, palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Lain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä enintään kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Lisätietoja

Vastauksia erityisesti yleisötilaisuuksien järjestäjille ja tilojen haltijoille avin Usein kysyttyä koronaviruksesta-sivustolla

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot

Tartuntatautilaki, Finlexin sivut

58 §: kokoontumisrajoitus: yleisötilaisuudet, yleiset kokoukset

58 d §: tilojen käytön edellytykset

58 g §: tilojen väliaikainen sulkeminen

58 i §: koronatodistuksen käyttö

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi

Ravintolarajoitukset, valtioneuvoston sivut

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Medialle

(jätä soittopyyntö)

• lakimies Markus Heinänen, p. 0295 018 022

• aluehallintoylilääkäri Eeva Mäkinen, p. 0295 018 786

• ylijohtaja Marko Pukkinen, p.0295 018 582

Aluehallintovirastojen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)avi.fi