Kolhoosista Korsoon ja kultakaukaloihin – Jääkiekkoilija Siim Liivikin elämäkerta ilmestyy 9. syyskuuta

Ammattilaisuransa lopettaneen jääkiekkoilija Siim Liivikin yhdessä Aki Ollikaisen kanssa kirjoittama Fuck You Liivik -elämäkerta julkaistaan torstaina 9. syyskuuta. Liivik kertoo kirjassa uskomattoman kasvutarinansa Neuvostoliiton kolhoosista vantaalaislähiön kautta Suomen mestariksi, Euroopan sarjoihin ja mikin varteen esiintymislavoille JVG:n kanssa. Ääneen päästetään Liivikin läheisten, joukkuekaverien ja valmentajien lisäksi vastustajat ja viholliset.

Vuonna 1988 syntyneen Siim Liivikin tarina on ällistyttävä matka hajoavan Neuvostoliiton maisemista pahamaineisen vantaalaislähiön koville ulkojäille ja sieltä Suomen mestariksi, Euroopan sarjoihin ja esiintymislavoille JVG:n kanssa “Märkä-Simona”. Liivikin elämään on mahtunut niin voitonriemua Kanada-malja kainalossa, moninkertaista platinaa myyneitä singlejä, Suomen suurimpia festarilavoja ja areenoita kuin turvattomia lapsuusmuistoja ja hikistä harjoittelua.

Nyt ammattilaisuransa päättänyt Liivik kertoo Fuck You Liivik -kirjassaan, millaista on olla virolaistaustainen maahanmuuttaja Suomessa ja miten yksinhuoltajan poika taisteli tiensä altavastaajan lähtökohdista parrasvaloihin. Oman näkökulmansa vaiherikkaaseen tarinaan antavat myös Liivikin ystävät ja perheenjäsenet, entiset pelikaverit, valmentajat, mutta myös erotuomarit ja vastustajat. Kirjassa päästetään ääneen muun muassa Petri Matikainen, Mikko Parikka, Ville Galle, Samu Haber, Ossi Väänänen, Eetu Pöysti, Jari Sailio, Jari Levonen, Tom Nybondas, Kari Jalonen, Heikki Paasonen, Kimmo Kuhta, Ville Peltonen sekä äiti Katrin ja sisko Sanni-Maali.

“Tämä on hyvä hetki elämässäni laittaa mun tarina kansien väliin ja tarjota näkymä kulissien taakse. Yksi ovi on sulkeutunut ja monta mielenkiintoista ovea on avaamatta. Fiilis on jännittynyt, mutta samaan aikaan todella kevyt ja utelias. Olen itse aina innostunut muiden elämäkerroista ja toivonkin, että tarinani inspiroi erityisesti nuoria ja maahanmuuttajataustaisia tai oikeastaan ketä tahansa, joka tahtoo elää rohkeasti omannäköistä elämää. Vaikka lähtökohdat voivat olla mitä tahansa, on silti mahdollista saavuttaa omia unelmiaan”, kertoo Siim Liivik kirjanjulkaisun kynnyksellä.

Kirjan on kirjoittanut yhdessä Siim Liivikin kanssa Aki Ollikainen (s. 1973). Ollikaisen esikoisteos Nälkävuosi sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja sitä myytiin 20 000 kappaletta. Ollikaisen teoksia on julkaistu lukuisilla kielillä ympäri maailman.

