Kolibrí Festivaali juhlii “Meitä” palkitun kirjailijan Paloma Valdivian kanssa Vuotalossa

23.9-10.10.2021 Vuotalo, Helsinki

2021 Kolibrí-festivaalin kutsuvieraan, taiteilijan Paloma Valdivian ”NOSOTROS/ME/US/VI/NÓS”- näyttelyn avajaiset ovat 23. syyskuuta kello 17 Helsingin Vuotalossa.



Vierailijat pääsevät ihailemaan Paloma Valdivian uusimpien lastenkirjojen kuvituksia sekä hänen muita teoksiaan, jotka soveltuvat näyttelyn ihmisyyttä käsitteleviin teemoihin kuten perhe, äitiys, identiteetti ja yhteisö. Kävijät löytävät myös otteita Paloman luonnosvihkojen sivuilta ja videon hänen työprosessistaan, joka paljastaa taiteilijan etsinnät ja ponnistelut ja antaa mahdollisuuden ”vakoilla” taiteilijamme luovaa prosessia.



Lisäksi vierailijat pääsevät näkemään Paloman valikoituja animaatiovideoita, jotka Paloma on luonut perinteisten kansanlaulujen ympärille.ty yli 15 kielelle. Muiden kunnianosoitusten lisäksi hänelle on myönnetty muun muassa kansainvälinen BIB PLAQUE-palkinto Bratislavan kahdeksannessatoista kuvitusbiennaalissa (Slovakia), UNESCO:n saksalaisen komitean maininta kauneimmasta kirjasta vuonna 2014, Santiagon kunnan kirjallisuuspalkinto (Chile) sekä yhdysvaltalainen Little Bird Award ja IBBY:n chileläinen Medalla Colibrí- mitali.

Paloman kanssa yhteistyössä toimineita ja hänen teoksiaan julkaisevia kustantamoja ovat: Amanuta, Chile / Fondo de Cultura Económica de México / La Joie de Lire, Sveitsi / Peirópolis, Brasilia / Enchanted Lion Books, Yhdysvallat / Kalandraka, Espanja / Iwasaki, Japani / Fatatrac, Italia / Groundwood, Kanada.

Näyttelyn kuraattorina toimii Ina Fiebig ja sen on mahdollistanut Chilen suurlähetystö Suomessa, sekä Direction of Cultural Affairs of Chile, Vuotalo, Suomen Iberoamerikkalainen instituutti, Taiteen edistämiskeskus Taike, Svenska Kulturfonden (SKF) ja kustantamot Ediciones Liebre (Chile), Amanuta (Chile) ja Kalandraka (Espanja).

Kolibrí-festivaali 2021 juhlistaa “Meitä”, ja saa inspiraationsa Paloma Valdivian samannimisestä kirjasta. ”Me” viittaa ensimmäiseen maailmaamme, yksinkertaisimpaan ja tärkeimpään yhteyteen, jonka me luomme ihmisinä. ”Me” kuvaa elinikäistä suhdetta, joka yhdistää meidät muinaisiin alkuperiimme, äiti maahan, ja yhteisöihimme. Itsessämme juhlimme pientä maailmankaikkeutta, joka kasvaa sisällyttääkseen laajemman ja moninaisemman yhteisön. Keskitymme Meidän itsemme vaalimiseen ja ravitsemiseen, jotta voimme ravita tulevaisuuden ihmisyyttä kaikissa sen versovissa maailmoissa.



Paloma Valdivian näyttely “NOSOTROS / ME / US / VI /NÓS”:

23.9.2021, 17:00-18:00 - avaus

23.9-10.10, Ma-to 8:00-20:00, Pe 8:00-18:00, La 10:00-16:00, Su kiinni

Vuotalo, Mosaiikkitori 2, Helsinki

Kolibrí Festivaali

Kolibrí-festivaalin tuottaa Kulttuurikeskus Ninho ry ja se on järjestetty pääkaupunkiseudulla vuodesta 2015 lähtien. Sukupolvien välinen ja monikielinen ohjelmamme on vailla vertaistaan Pohjoismaissa. Kolibría inspiroivat periaatteet pohjautuvat globaaliin opetukseen ja elinikäiseen, aktiiviseen oppimiseen. Kolibrí tarjoaa mahdollisuuden kokea nykysuomalaisen yhteiskunnan moninaisuuden turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Juuremme yhdistävät meidät tiukasti espanjan- ja portugalinkielisiin perheisiin. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan festivaaliimme, sillä haluamme purkaa kielimuureja.

Vuoden 2021 Kolibrín kymmenennes festivaali järjestetään 20.9-26.9. Festivaali juhlistaa luovuutta ja moninaisuutta eri työpajoissa, konserteissa, esityksissä ja seminaareissa kulttuurikeskus Caisassa, Pessissä, Vernissassa, Vuotalolla ja Sellon sekä Tikkurilan kirjastoilla.

Koko ohjelma julkaistaan 20. Elokuuta: www.kolibrifestivaali.org

Kaikki ovat tervetulleita! Welcome! Bienvenidos! Todos serão bem-vindos! Välkommen!

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa @kolibrifestivaali www.kolibrifestivaali.org