Kolille aletaan rakentaa uutta hotellia. Kansallispuistoon tulevan uudisrakennuksen suunnittelun lähtökohtana on kestävä matkailu.

S-ryhmän myyntidata kertoo suomalaisten ostavan nyt pääosin FFP2-hengityssuojaimia – kahdeksan rahtikoneellista turvaamaan kasvomaskien saatavuutta 14.1.2022

S-ryhmä täydentää nyt marketkaupan myymälöihin (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku, Kodin Terra) sekä ABC-liikenneasemille nyt toden teolla FFP2-hengityssuojaimia, joiden kysyntä on hurjassa kasvussa. Saatavuus on hyvä ja varastoja täydennetään etupainotteisesti. Tämän vuoden puolella S-ryhmän varastolle on Finnairin koneilla lennätetty noin 20 miljoonaa FFF2-suojainta ja myös kirurgisia suu-nenäsuojaimia on täydennetty 10 miljoonalla kappaleella.