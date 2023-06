Kolille avautuu juhannusaattona uusi kylähotelli. Edellisen kerran kansallispuiston maisemiin avautui hotelli yli 50 vuotta sitten.

Uusi Break Sokos Hotel Koli Kylä avautuu Kolin kylälle, kansallispuiston retkeilyreittien tuntumaan juhannusaattona 2023. Luontopolkujen tunnelma jatkuu hotellissa, jonka sisustukseen on haettu inspiraatiota Kolin eri vuodenajoista. Nelikerroksisessa kylähotellissa on 130 huonetta, kaksi ravintolaa, ohjelmapalvelutoimisto, fysioterapeutin vastaanotto, tislaamo ja tyylikäs saunaosasto. Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, investoinnin arvo on runsaat 20 miljoonaa euroa.