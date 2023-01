Kolille kesällä 2023 avautuvan Break Sokos Hotel Koli Kylän huoneet ovat nyt varattavissa. Polar Adventures toteuttaa ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta.

Break Sokos Hotel Koli Kylä sopii erityisen hyvin aktiivisille perheille sekä retkeilyhenkisille kaveriporukoille ja ryhmille. Bisnesmatkailuun hotelli tarjoaa oman rentouttavan lisänsä. Kylähotellissa on 130 huonetta, joiden sisustusta leimaa kansallispuiston luonnon, Kolin eri vuodenaikojen ja kylätunnelman hieno vuoropuhelu. Ulkoarkkitehtuuri istuu luontevasti kylän rakennusten punasävyiseen tunnelmaan.

Kylähotellin kattokerroksesta löytyvät yleiset saunat sekä tilaussauna maisematerasseineen ja porealtaineen, alakerrasta ravintola Kannonnokka ja kahvila Puronmutka.

Polar Adventures toteuttaa ohjattuja retkiä ja välinevuokrausta kylähotellin vieraille

Kylähotellin yhteistyökumppanina aloittaa ohjelma- ja välinevuokrauspalveluita tarjoava Polar Adventures. Tuore joensuulais-helsinkiläinen yritys panostaa nimenomaan Kolin matkailualueella tuotettaviin palveluihin. Tiedossa on opastettuja retkiä niin kansallispuiston metsissä ja vaaroilla kuin Pielisen aalloilla sekä monipuolista välinevuokrausta sähköpyöristä retkeilyvälineisiin. Liike sijaitsee kylähotellin tiloissa.

”Meillä on suuret odotukset Kolin suhteen, ja lähdemme innolla yhteistyöhön Sokos Hotellien kanssa. On hienoa, että Kolin matkailua ollaan nyt kehittämässä isosti. Me näemme täällä mahtavia kasvun paikkoja”, kertoo Marjo Ennevaara, yksi Polar Adventuresin omistajista.

Ennevaara kertoo yrityksen panostavan erityisesti lapsiperheille suunnattuihin palveluihin. Myös hotellissa huomioidaan lapsiperheitä monin tavoin. Hotellihuoneiden seinältä avautuu lisävuode, ja seinille kiinnitetyillä puolapuilla pienten vieraiden on hauska kiipeillä. Hotelliaulasta löytyy leikkihuone mökkeineen ja kiipeilyseinineen.

Kansallispuiston vastuullinen toimija

Break Sokos Hotel Koli Kylälle haetaan sekä Sustainable Travel Finland -tunnusta että Green Key -tunnusta osoitukseksi kestävän matkailun eteen tehtävästä työstä. Break Sokos Hotel Koli Kylään tulee oma aurinkovoimala ja lämmön lähteeksi kaukolämpö. Pihasta löytyy runsaasti sähköauton latauspaikkoja. Materiaalivalinnoissa on painotettu paikallisten yritysten tuotteisiin ja rakennusaikainen työvoima on pitkälti paikallista sekin.

Tätä on tiedossa:

sijainti keskellä Kolin kylää, pihasta 100 m luontoreiteille

huipulle retkeilyreittiä pitkin 3 km, autolla 5 minuuttia

neljä kerrosta, 130 huonetta, kaksi ravintolaa, kolme liiketilaa

kaikissa huoneissa on lisävuode 1-2:lle, myös esteettömiä huoneita

Polar Adventuresin palvelut

ullakkosauna sekä tilaussauna porealtaineen ja maisemaparvekkeineen

130 auton pysäköintialue, 10 sähkölatauspaikkaa

oma aurinkovoimala, oma aluelämpökeskus

Edellisen tiedotteen voit lukea tästä linkistä.

Lisätietoja:

Pasi Ripatti, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Koli Kylä, puh. 050 354 4766, s-posti pasi.ripatti@sok.fi

Marjo Ennevaara, Polar Adventures, s-posti seikkailu@polaradventures.fi

Break Sokos Hotel Koli Kylä on Kolin kylän keskellä, kansallispuiston retkeilyreittien äärellä sijaitseva luonnonläheinen ja rento hotelli. Kylähotelli tarjoaa vierailleen hyvää oloa niin Kolin monimuotoisen luonnon ja aktiviteettien äärellä kuin retkeilypäivän jälkeen hotellilla. Hotellia operoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Kylähotelli tuo uutta tarjontaa Ukko-Kolin huipulla toimivan Break Sokos Hotel Kolin rinnalle.

