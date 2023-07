Kolin kansallismaisema esillä Pariisin muotiviikoilla Ivana Helsingin näytöksessä. Kolin Matkailu tavoittelee yhteistyöllä uusia kohderyhmiä.

”Ivana Helsinki panostaa suunnittelussaan kestävyyteen, hitaaseen elämään ja ajattomuuteen. Kaikki teemoja, jotka ovat Kolinkin identiteetin ydintä. Suomalaisesta luonnosta ja skandinaavisesta selkeydestä ammentavan designin ja ikiaikaisen suomalaisen kansallismaiseman yhdistäminen olivat taiteilija Paola Suhoselta hieno oivallus. Päätös yhteistyöstä syntyi helposti”, Kolin Matkailun toimitusjohtaja Tiina Kanninen toteaa.

”Kolin Matkailulle tämä on täysin uudenlainen markkinoinnillinen avaus esitellä Kolin upeita maisemia ja mahdollisuuksia. Uskon, että yhteistyön kautta tavoitamme meille uutta kohdeyleisöä sekä Suomessa että kansainvälisesti: esteetikkoja, muodista ja taiteesta kiinnostuneita sekä aitoa suomalaisuutta arvostavia. Uuden strategiamme mukaisesti haluamme sekä markkinoida Kolin aluetta entistä laajemmin, Juuasta Ruunaalle asti, että hakea aktiivisesti uusia matkailijaryhmiä alueelle”, Kanninen jatkaa.

”Yhteistyön myötä saamme laajalti näkyvyyttä paitsi Pariisin muotiviikkojen catwalkilla myös kutsuvieraiden ja kansainvälisen median materiaaleissa”, Kanninen jatkaa. ”Paolan valokuvat ja videot ovat näytöksen jälkeen vapaassa käytössämme, ja uskon, että voimme hyödyntää niitä jatkossa monin tavoin niin kansainvälisessä kuin kotimaan matkailumarkkinoinnissa. Keväällä 2024 pidämme Kolilla myös muotinäytöksessä nähtyjen Koli-valokuvien näyttelyn.”

Haussa suomalaisuuden juuret

Ivana Helsingin taiteellinen johtaja Paola Suhonen halusi Pariisin muotiviikoilla pidettävään yrityksen juhlavuoden näytökseen taustakuvitukseksi suomalaisuutta vahvasti kuvastavan maiseman.

”Mikä muukaan se olisi kuin Koli, paikka, jossa suomalaisuuden juuret lepäävät. Täältä löytyy sitä pohjoista mielenmaisemaa, jota haluan luomissani asuissa tuoda esiin: luonnon kauneutta, vahvuutta, elokuvallista draamaa ja ripaus synkkyyttäkin. Jylhät kalliot, upea Pielinen, karun kaunis maisema – Koli on ainutlaatuinen”, Paola Suhonen sanoo.

Näytökseen tulevat Koli-valokuvat Suhonen ottaa itse wet plate -tekniikalla, joka on märkälevylle tehtävää kuvausta 1800-luvun lopun menetelmin. ”Kyseessä on antiikkinen käsityötekniikka, jolla valokuvista tulee tunnelmaltaan uniikkeja, musta-valkoisia taideteoksia. Tämä on minulle ainoa oikea tapa kuvata Kolin kansallismaisemaa, Kolilla maalanneiden kansallistaiteilijoidemme jalanjäljissä”, Suhonen toteaa. Kolilla Suhonen valokuvaa 12.-15.7.2023 välisenä aikana.

Ivana Helsingin 25-vuotisjuhlavuoden mallistossa korostuu vastuullisuus, jonka yritys haluaa nyt viedä seuraavalle tasolle. Jokaista malliston 30 asua tuotetaan vain 50 numeroitua kappaletta. Pariisin näytöksessä huikeiden Koli-maisemien eteen astelee jokaista asukokonaisuutta esittelemään 50 mallia. Näytöksen jälkeen asut tulevat myyntiin.

”Vastuullisuus on luonnollisesti meidän tärkein arvomme ja siksikin koen, että yhteistyö alan vastuullisuutta edistävän muotitalon kanssa sopii meille hyvin. Myös Kolin alueella pyritään koko ajan yhä innovatiivisempaan vastuullisuustyöskentelyn”, Tiina Kanninen kertoo.

Pariisin muotiviikot (25.9.-4.10.2023) on maailman arvostetuin muodin tapahtuma, joka kerää alan eliitin kaupunkiin. Ivana Helsinki on ensimmäinen suomalainen muotitalo, joka on päässyt muotiviikkojen päänäytökseen. Viimeksi yrityksen asuja esiteltiin Pariisin muotiviikkojen Haute Couture -viikkojen näytöksessä vuonna 2018.

Lisätietoja:

Tiina Kanninen, toimitusjohtaja, Kolin Matkailu Oy, tiina.kanninen@koli.fi,

puh. 050 440 3385,

Paola Suhonen, taiteellinen johtaja, Ivana Helsinki, paola@ivanahelsinki.com,

puh. 050 548 2366

Kolin Matkailu Oy on Kolin matkailualueen (Koli, Lieksa, Juuka) matkailuyrittäjien ja kuntien omistama destination management company (DMC). Yhtiö kehittää, markkinoi ja myy osakkaidensa palveluita omalla toimialueellaan sekä yksittäisille kuluttajille että yritys- ja vapaa-ajan ryhmäasiakkaille. Yhtiö hallinnoi Koli-brändiä, alueen nettisivustoja (www.koli.fi ja www.lieksa.koli.fi), alueen majoitushakua (www.koli.fi/majoitushaku) sekä elämyskauppoja Koli Storea ja Lieksa Storea. Koli on palkittu Vuoden kotimaisena retkikohteena vuonna 2013, Vuoden kotimaisena matkailualueena vuonna 2021 sekä Pohjoismaiden parhaana ulkoilukohteena vuonna 2022.

Ivana Helsinki on itsenäinen suomalainen taide-, muoti-, design- ja elokuvabrändi. Yli 20 vuoden aikana Ivana Helsingistä on tullut yksi Skandinavian johtavista muotitaloista, jolla on oma tunnistettava ja uniikki identiteettinsä. Paola Suhonen on Ivana Helsingin omistaja, taiteellinen johtaja, muotoilija ja taiteilija. Suhonen on saanut taiteellisesta työstään Pro Finlandia -palkinnon vuonna 2013 ja arvostetun Suomi-palkinnon vuonna 2018.