Kolkin silta peruskorjataan kevään - alkusyksyn aikana

Teräksisen ristikkosillan peruskorjaus käsittää teräsrakenteiden uusintamaalauksen, sekä puisten kansirakenteiden uusimisen.



Työt alkavat valmistelevilla töillä huhtikuu alussa. Siltapaikka suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 19.4. alkaen ja töiden pitäisi olla valmiit syyskuun 2022 loppuun mennessä.



Liikennekatkon aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan maanteiden 717, 7174, 7175 ja Jokivarsitien kautta. Myös kevyt liikenne on katkaistuna liikennekatkon ajan.



Ajoneuvoliikenteen kiertotiejärjestelyt tullaan merkitsemään maastoon.



ELY-keskus pahoittelee tienkäyttäjille aiheutuvaa haittaa. Tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta sillan peruskorjaus on välttämätöntä.



Kolkin silta



Kolkin silta on puukantinen teräksinen ristikkosilta. Sillan teräsristikot ovat olleet alun perin käytössä ratasillassa ja ne on otettu käyttöön tällä siltapaikalla v. 1978. Liikennemäärä sillalla on noin 817 ajoneuvoa vuorokaudessa. Silta on painorajoitettu.



Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla ja kiertotiellä liikuttaessa ja pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.



Korjaustöitä tehdään maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00 ja lauantaina klo 9.00 – 18.00 (tarvittaessa)