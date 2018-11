Kollegium talks -keskustelusarjan teemana kansalaisuus maanantaisin 12.11.–10.12. Tiedekulmassa

Osaatko varautua uudenlaisiin tietoturvauhkiin? – Avoin verkkokurssi tietoturvasta käynnistyy jälleen 3.11.2018 10:00 | Tiedote

Helsingin yliopiston ja tietoturvayhtiö F-Securen yhteinen Cyber Security Base with F-Secure -verkkokurssi on käynnistynyt kolmatta kertaa. Tietoturvan ajankohtaisia kysymyksiä käsitellään myös Tiedekulmassa 7. marraskuuta Trends in Cyber Security -seminaarissa.