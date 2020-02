Kolmas Apotti-päivä jatkunut sujuvasti

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttäjien määrä HUSissa nousi maanantain aikana yli 5 000 henkilöön. Sairaaloiden toiminta on jatkunut viikonlopun jälkeen normaalina. Päivystyspoliklinikat ovat vastaanottaneet potilaita tavallisen arkipäivän tapaan.

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönoton kolmas päivä käynnistyi vilkkaasti, kun lisää HUSin työntekijöitä kirjautui järjestelmän käyttäjiksi. Päivän aikana Apottia käytti jo yli 5000 ammattilaista ilman suuria ongelmia.

“Mitään suuria, odottamattomia tapahtumia ei ole tullut nyt arjen alkaessa ilmi. Apotin lääkitysosion käyttämiseen menee enemmän aikaa kuin moni käyttäjä on odottanut. Kyse on kuitenkin lääketurvallisuuden kehittämisestä, sillä lääkitys on yleisin vaaratapahtuman syy sairaalassa. Jos siihen saadaan Apotin avulla merkittävää parannusta aikaan, on se ehdottomasti tuon lisätyön arvoinen uudistus”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

HUSilla ja Apotin käyttäjillä on edessään vielä paljon töitä, jotta jokainen oppii käyttämään järjestelmää tehokkaasti ja sujuvasti. Markku Mäkijärvi kuitenkin uskoo vankasti, että työ palkitsee tekijänsä tulevien viikkojen aikana: “Monet pienet, järjestelmään liittyvä ongelmat on saatu korjattua ja käyttäjät ovat saaneet paljon asiantuntevaa tukea. Ennen kaikkea ihmiset ovat voineet tulla sairaalaan turvallisin mielin ja kaikki potilaat on saatu hoidettua. Tästä on hyvä jatkaa.”

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä Apotti otettiin käyttöön 1.2.2020 Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköissä. Peijaksen sairaalassa Apotti otettiin käyttöön jo marraskuussa 2018.

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.