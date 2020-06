KOLMAS BURGER KING® OULUUN - OULULAISILLA JA WOPPEREILLA ERITYINEN SUHDE

Burger King avaa ravintolan Oulun Ideaparkiin. Jatkossa Ideaparkissa voi ostaa ruokaa nousematta autosta lainkaan, sillä ravintolaan saadaan myös autokaista. Burger King avaa ovensa arviolta syyskuun lopulla.

Avattava Burger King -ravintola on Oulun kolmas. Aiemmat kaksi ravintolaa sijaitsevat Rotuaarissa (2015–) ja Kaakkurissa (2019–). Myös naapurikunnassa Kempeleessä (2018–) on oma ravintola. Oululaisten erityinen mieltymys liekitettyihin hampurilaisiin on huomioitu ketjutason ravintolasuunnittelussa:

”Oululaiset ovat ottaneet liekillä grillatut hampurilaisemme ja muut herkulliset tuotteemme omikseen, olemme tästä otettuja ja tuomme siksi jo neljännen ravintolamme Oulun seudulle. Asukaslukuun suhteutettuna Oulun seudulla on Suomen toisiksi eniten Burger Kingejä heti Vantaan jälkeen – ja Vantaallakin ravintolamäärä painottuu lentoaseman vuoksi. Oululaisilla ja Woppereilla on erityinen suhde”, iloitsee Siru Kalpio, ketjujohtaja, Burger King Suomi

Uuden ravintolan myötä avataan myös Ideaparkin ensimmäinen Drive thru -autokaista ja aterian voi jatkossa noutaa niin halutessaan myös jalkautumatta.

“Burger King tuo uuden ravintolan myötä myös ensimmäisen kauppakeskusautokaistan Ouluun. Tämän tyyppinen palvelu on harvinaista kauppakeskuksissa koko Suomen tasolla, joten otamme sen innolla vastaan. On hienoa, että kevään poikkeusolosuhteista huolimatta, voimme positiivisin mielin suunnata katsetta tulevaan syksyyn”, kuvaa Jukka Korpimäki, kauppakeskusjohtaja, Ideapark Oulu