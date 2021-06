Kolmas hävittäjä mukaan Kaivopuiston lentonäytökseen: Saab 39 Gripen C

Jaa

Ruotsin ilmavoimat on vahvistanut osallistuvansa elokuiseen Kaivopuiston lentonäytökseen kahdella Saab Gripen -monitoimihävittäjällä. Suomeen saapuu kaksi yksipaikkaista Saab JAS39C Gripen eli Gripen C -taistelukonetta.

Gripenit saapuvat Helsinkiin Såtenäsista Skaraborgin F7-lennostosta, joka sijaitsee Etelä-Ruotsissa Vänern-järven eteläpäässä. Ruotsin ilmavoimien esityslentäjinä toimivat majurit Peter Fällen ja Henrik Björling. Molemmat ovat esiintyneet Suomessa myös aikaisemmin.

”Ruotsin ilmavoimien Gripen C on osallistunut jokaiseen Suomen päänäytökseen vuodesta 2013. Tuolloin Peter Fällen esiintyi Gripenillä itse asiassa ensimmäistä kertaa Suomessa Lappeenrannan lentonäytöksessä. Kaivari 21 -näytöksessä esityslennon lentää Fällen ja Björling toimii varaesityslentäjänä ja valvojana. He vuorottelevat esityslentäjänä ja valvojana eri näytöksissä. Kaivopuiston lentonäytöksessä esiintyvä kone antaa hyvän kuvan suomalaiselle yleisölle Gripenin liikehtimiskyvystä ohjaajan käskyttäessä sitä katsojien edessä”, toteaa tapahtumajärjestäjän HX-koordinaattori Antti Jouppi.

Saab tarjoaa aktiivisesti seuraavan sukupolven Gripen E -monitoimihävittäjää Suomen Ilmavoimille HX-hankkeessa nykyisen Hornet-kaluston seuraajaksi. Gripen E on täysin uusi versio Gripenistä, vaikka ulkoisesti se näyttää tutulta. Ensimmäiset sarjatuotantokoneet on jo toimitettu Brasilian ja Ruotsin ilmavoimille. Koneen suorituskyky on noussut uudelle tasolle ja myös kooltaan Gripen E on hieman suurempi kuin nykyinen Gripen C.

Kaivopuiston lentonäytös 2021 eli Kaivari 21 -tapahtuma levittäytyy maalle, merelle ja ilmatilaan, ja se on vuoden 2021 Suomen Ilmailuliiton päälentonäytös. Tapahtuma on maksuton ja mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa on koko perheelle. Lentonäytös lennetään Helsingin edustalla perjantai-iltana 6. elokuuta. Maanäyttely on avoinna perjantain lisäksi lauantaina 7.elokuuta. Maanäyttelyssä kaikki viisi HX-ehdokasta BAE Systems, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin ja Saab esittelevät omia hävittäjäehdokkaitaan omilla osastoillaan.