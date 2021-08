Kolmas matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tarjoava Mieppi aukeaa Haagassa 30.8.

Jaa

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Mieppi käynnistyy elokuun lopulla Haagassa Läntisen aikuissosiaalityön toimitiloissa osoitteessa Hopeatie 6. Ajanvaraus on auki 27.8. lähtien.

Mieppi tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista keskustelutukea ilman lähetettä aikuisille sekä yli 13-vuotiaille nuorille. Asiakkaita auttavat mielenterveyden ammattilaiset. Keskustelua voidaan käydä asiakkaan toiveet huomioiden vastaanotolla paikan päällä tai etäyhteyksin.

Ensimmäinen Miepin toimipiste avattiin Myllypuroon loppuvuodesta 2019 ja toinen Kalasatamaan syksyllä 2020.

”Helsinkiläiset ovat löytäneet Miepin palvelut nopeasti ja Mieppi onkin vakiinnuttanut paikkansa osana sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluja. Miepin keskeinen vahvuus on joustavuus. Palvelun saavutettavuus on erinomainen erilaisten yhteydenottotapojen ansiosta ja paranee entisestään, kun toimipisteitä on eri puolilla kaupunkia.”, psykiatrian ensilinjan palveluiden päällikkö Sami Keränen kommentoi.

Kaikkien Mieppien ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.hel.fi/mieppi.

”Mieppi on korona-aikanakin pystynyt tarjoamaan palveluita katkotta ja keskusteluaikoja on voitu tarjota myös etävastaanottoina”, Keränen jatkaa.

Ajan Mieppiin voi varata Maisa-sovelluksella tai verkossa www.maisa.fi. Mieppiin saa yhteyden myös täyttämällä yhteydenottolomakkeen osoitteessa www.hel.fi/mieppi, jolloin asiakkaalle soitetaan takaisin 1–3 päivän kuluessa.

Ajanvaraus puhelimitse toimii numerossa 09 310 37727 (ma–to klo 12–14).

Haagan Mieppiin voi myös tulla ilman ajanvarausta walk in -vastaanotolle keskiviikkoisin klo 9–14 (Hopeatie 6, 1.krs, varaudu odottamaan omaa vuoroa). Mieppi palvelee Haagassa arkisin klo 8–16.

Lisätietoja

Sami Keränen, ensilinjan palvelujen päällikkö, psykiatria- ja päihdepalvelut

p. 050 4025489, sami.keranen@hel.fi.