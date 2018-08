Kolmas suomalais-kiinalainen nuorten kulttuuri- ja taidefestivaali Savonlinnassa 17.8.

Festivaalilla lisätään vieraan kulttuurin tuntemusta ja yhteistyötä maiden välillä. Tapahtuma on osa Kiinan ja Savonlinnan yhteistä koulutusvientihanketta. Savonlinnaan saapuu Kiinasta noin 120 oppilasta ja opettajaa. Kulttuuri- ja taidefestivaali on järjestyksessään kolmas vuosittainen tapahtuma.

Kiinalaiset vieraat ovat paikallisten koulujen yhteistyökouluja. Savonlinnan Mertalan, Talvisalon, Pihlajaniemen sekä Nojanmaan kouluille saapuu heidän kiinalaisten yhteistyökoulujen oppilaita ja opettajia, yhteensä noin 120, tutustumaan omaan partnerikouluun ja suomalaiseen koulunkäyntiin. Festivaalissa pääosassa ovat itse oppilaat, ja korkeatasoista ohjelmaa nähdään sekä paikallisilta että kiinalaisilta kouluilta. Kiinalaisten esitykset koostuvat mm. perinteisestä kiinalaisesta kulttuurista, tansseista ja musiikkiesityksistä. Oppilaiden esitysten lisäksi festivaalissa esiintyy Savonlinnan paikallinen opettajabändi, Lipsaset, joiden esitys varmasti saa sekä suomalaisen että kiinalaisen yleisön innostumaan ja osallistumaan.

Yhtenä festivaalin tavoitteena onkin lisätä molemmin puolin vieraan kulttuurin tuntemusta sekä yhteistyötä maiden välillä. Festivaali on myös keskeinen osa tavoitetta, jolla pyritään saamaan kiinalaisia vierailemaan Savonlinnassa, eli koulutyön ohessa kyse on myös matkailijamäärien lisäämisestä alueelle. Kahtena edellisenä vuotena yhteistyönä toteutettu festivaali on onnistunut erinomaisesti ja koonnut paikallista yleisöä nauttimaan esityksistä.

Festivaalin pääjärjestäjä on Savonlinna International Education Center -hanke (SIEC) yhteistyössä Mind Educationin kanssa. SIEC järjestää kiinalaisille opettajille täydennyskoulutusta ja suomalais-kiinalaista opiskelijavaihtoa sekä Peking/Haidianin kaupunginosan että Mind Education Ltd:n kanssa. Tsinghua yliopiston ympärille kehittynyt yritysrypäs Mind Education on Kiinan johtava leirikoulujen järjestäjä. Se on jo viidentoista vuoden ajan tuottanut korkealaatuisia opintomatka- ja leirikoulupalveluja kiinalaisille 3–18-vuotiaille lapsille. Vuonna 2016 Savonlinnan kaupunki ja Mind Education solmivat pitkän aikavälin yhteistyösopimuksen opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelman luomiseksi maiden välille.

SIEC-projektin tavoitteena on kehittää koulutusvientiä Savonlinnassa, eli tarjota täydennyskoulutusta kiinalaisille ja venäläisille opettajille, rehtoreille ja muille opetusalan ammattilaisille. Pitkällä aikavälillä koulutusvientiin on tarkoitus saada lisää kiinalaisia partnereita, jolloin osa järjestettävistä täydennyskoulutuksista tullaan järjestämään myös Kiinassa.

Festivaali järjestetään Savonlinnasalissa perjantaina 17.8.2018 klo 13.30-16.00. Tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy.