Kolme opiskelijaa Vamialta edustaa Suomea syksyn EuroSkills-kilpailuissa

Lisärahoitus oppisopimuksen korotetulle koulutuskorvaukselle 6.4.2023 08:00:00 EEST | Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoituksen korotetulle koulutuskorvaukselle tälle vuodelle. Korotetun koulutuskorvauksen tavoitteena on tukea nuorten työllistymistä. Korotettua koulutuskorvausta on maksettu elokuusta 2022 lähtien oppisopimustyönantajille. Korotetun korvauksen saa opiskelijasta, joka suorittaa ammatillista perustutkintoa, on alle 20-vuotias ja vailla aiempaa toisen asteen tutkintoa. Työnantaja voi solmia esimerkiksi lyhyemmän kesäoppisopimuksen tähän kohderyhmään kuuluvan Vamiassa opiskelevan opiskelijan kanssa. Kokeilussa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään. Vamian maksama koulutuskorvaus korotuksineen on 1.8.2022 alkaen ollut yhteensä 230 €/ kk. Kokeilu on voimassa vuosina 2022–2024.