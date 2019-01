Kolme uutta työhyvinvoinnin kehittämispäällikköä Eloon

Työeläkeyhtiö Elon työhyvinvoinnin kehittämistiimiin on nimitetty kolme uutta asiantuntijaa. Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Anneli Holmberg aloitti tehtävässään joulukuussa. Työhyvinvoinnin kehittämispäälliköt Kirsi Mäkelä ja Noora Poussu aloittivat tehtävissään tammikuun alussa.

Holmberg siirtyi Eloon Selekta Henkilöstöpalvelut Oy:stä ja hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Mäkelä siirtyi Eloon Teknologiateollisuudelta, jossa hän työskenteli projektipäällikkönä. Hän on koulutukseltaan terveystieteen maisteri. Lisäksi hänellä on johtamisen erikoisammattitutkinto. Poussu puolestaan työskenteli Ilmarisessa markkinointipäällikkönä ennen siirtymistä Eloon. Hänellä on filosofian maisterin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot.

Holmbergin, Mäkelän ja Poussun päätoimipaikka on Espoo. Holmberg ja Mäkelä työskentelevät Elon suurasiakkaiden kanssa, kun taas Poussu keskittyy Elon pk-asiakkaisiin. He raportoivat tehtävissään työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuoriselle.

”Anneli, Kirsi ja Noora ovat erinomaisia ammattilaisia tiimiimme. He tuovat Eloon kokemusta niin pienistä kuin suurista organisaatioista. Lisäksi heillä on arvokasta osaamista työkykyjohtamisen kehittämisestä koulutuksilla ja erilaisilla työkaluilla. On ilo saada heidän osaamisensa asiakkaidemme käyttöön”, toteaa Suutela-Vuorinen.

Lisätietoja:

Anu Suutela-Vuorinen, työhyvinvointijohtaja, puh. 020 703 5913, anu.suutela-vuorinen@elo.fi

Kristiina Nieminen, viestinnän suunnittelupäällikkö, puh. 040 586 8778 tai 020 7035 106, kristiina.nieminen@elo.fi