Kolmen sukupolven paperinukkeja Mikko Alatalosta Elizabeth Tayloriin Postimuseossa

Virpi Pekkalan maksimipostikorteissa kesän aikaisia tunnelmia Postimuseon pienoisnäyttelyssä 26.4.2023 09:40:57 EEST | Tiedote

Postimuseossa, museokeskus Vapriikissa avautuu 9. toukokuuta Kohti kesää -pienoisnäyttely. Esillä on yli sata korttitaiteilija Virpi Pekkalan postikorttien pohjalta tehtyä maksimikorttia keräilijä Leena Vainion kokoelmasta. Lisäksi on Pekkalan valmistamia korttien aiheisiin liittyviä pienoismalleja. Näyttelyssä on myös mahdollisuus kuvata itsensä keijunsiivissä.