Kolmen valitun kuvataiteilijan työt pääsevät esille Vaasan kaupunginteatteriin

Vaasan kaupunginteatterin taiteilijahaussa on valittu kolme kuvataiteilijaa, joiden teokset ovat esillä teatterin tiloissa tulevan näytäntökauden ajan. Taiteilijoiden työt julkaistaan elokuussa kauden avajaisten yhteydessä.

Vaasan kaupunginteatteri järjesti keväällä taiteilijahaun, joka herätti suurta kiinnostusta. Hakuun osallistuneista 30 taiteilijasta valittiin kolme kuvataiteilijaa, jotka saavat teoksensa esille Vaasan kaupunginteatteriin. Edellytyksenä oli, että taiteilija kuuluu johonkin alan liittoon tai seuraan. Valinnan suorittivat Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius sekä Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen.

Valitut kuvataiteilijat ovat Terhi Hursti Tampereelta, Juliana Hyrri Helsingistä sekä Marjo Hyvärinen Helsingistä. Vaasan kaupunginteatteri tarjoaa valituille kuvataiteilijoille näyttelypaikan 1-3 teokselle teatterin ravintolatilassa ajalla 20.8.2020-31.5.2021. Taiteilijoilla on mahdollisuus myydä teoksiaan näyttelyn ajan. Teatterissa vierailee vuosittain n. 60 000 henkeä.

Vaasan kaupunginteatterin tulevan näytänvuoden teemana on rakkaus, mikä heijastuu myös taiteilijoiden teoksissa. Museotoimenjohtaja Elina Bonelius sekä teatterinjohtaja Seppo Välinen painottivat valintakriteereissään erityisesti teoksia, joiden esitystavan he arvelivat ilahduttavan teatteriyleisöä.

- Olimme erittäin ilahtuneita hakijoiden määrästä ja että hakuun osallistui taiteilijoita eri puolelta Suomea. Hakuun osallistuneet taiteilijat olivat hyvin oivaltaneet ravintolan luonteen näyttelytilana. Löysimme taiteilijoita, joiden teokset kommunikoivat kiinnostavasti keskenään. Taiteilijoiden teoksissa on toisiinsa nähden kontrastista voimaa. Teoksista tulee tällä tavalla osa taloa, joka on täynnä tarinoita. Taide on yhtä ikuista kuin rakkaus ja olemme iloisia saadessamme kuvataidetta osaksi taidetaloamme, Bonelius ja Välinen kommentoivat.

Teokset julkaistaan 20. elokuuta teatterin näytöntökauden avajaisten yhteydessä.