Kommentti: Pysyvät perhesuhteet tärkeitä, toimia tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan lisää

Adoptioperheet ry on vuonna 1997 perustettu adoptiovanhempien, -odottajien sekä adoptoitujen lasten, nuorten ja aikuisten vertaistuki- ja edunvalvontajärjestö. Adoptioperheet ry on ainoa kotimaasta tai ulkomailta adoptoitujen ja adoptoineiden vertaisjärjestö, jonka päätehtävänä on olla hyvinvointia lisäävä ja ongelmia ennaltaehkäisevä kumppani arjessa. Yhdistyksellä on mittava kokemusasiantuntijuus adoptiosta sekä adoptoituna ja adoptioperheenä elämisestä.

Adoptioperheet ry tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella, tuottamalla ja jakamalla tietoa, ottamalla kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja vaikuttamalla adoptoitujen ja adoptioperheiden yhteiskunnalliseen asemaan.