Kommunerna i Västra Nyland anser att social- och hälsovårdstjänsterna bör reformeras på kommunbasis och med beaktande av invånarnas behov

Villa Elfvikin luontotalossa tapahtuu toukokuussa 2019 26.4.2019 12:14:51 EEST | Tiedote

Toukokuussa Villa Elfvikiä ympäröivä luonto on parhaimmillaan. Lehtometsän kukkaloisto ja lintujen laulu kutsuvat retkeilemään. Luontotalon parkkipaikalla on nyt kaupunkipyöräasema ja pääset myös kokeilemaan sähköpyörällä ajoa. Luontotaloon ja sen tapahtumiin on vapaa pääsy.