Kommunernas marknadsföringsundersökning 2018: Marknadsföringen till stöd för kommunens livskraft ökar

Työterveyskonserni Taimin valmistelu etenee 20.12.2018 13:00 | Tiedote

Kuntaliitto ja Keva tiedottavat 20.12.2018 Työterveyshuollon sairaanhoito-ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä toiminnasta tulee luopua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta tai kuntayhtymä ei voi lainkaan myydä vapaaehtoista sairaanhoitopalveluita ulkopuolisille tahoille 31.12.2018 jälkeen muussa kuin yhtiömuodossa. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalla henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut kuten muutkin työnantajat. Kaikilla työnantajalla on nyt ja jatkossa työterveyshuoltolain velvoite järjestää omille työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuollon järjestämisen sekä vaikuttavuuden kehittämistarve ei ole sidottu sote-uudistukseen. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja edistää työnteki