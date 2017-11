Kongon tasavallan ministeri Matondo tutustumassa PEFC-metsänhoitoon Suomessa

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifiointi tarjoaa keinon puuraaka-aineen ja puutuotteiden toimitusketjujen vastuullisuuden osoittamiseen ja seuraamiseen. Metsänhoidolle sertifiointi asettaa vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.