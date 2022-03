Konkreettista apua hädässä oleville ukrainalaisille – Helsingin seurakunnat jalkautuvat keräyslippaiden kanssa kaupungin kaduille

Helsingin seurakunnat jalkautuvat torstaina 3.3. Helsingin kaduille keräyslippaiden kanssa. Hätäapukeräyksellä kerätään varoja Ukrainassa kodeistaan paenneiden perheiden auttamiseksi. Ukrainalaiset tarvitsevat sodan keskellä kiireesti suojaa, ruoka-apua ja perustarvikkeita.

Hätäkeräys on Kirkon Ulkomaanavun eli KUAn järjestämä.

Moni miettii juuri nyt, miten voisi konkreettisesti auttaa Ukrainan sodan keskellä hädässä olevia ukrainalaisia. Tunnetut avustusjärjestöt, kuten KUA, pystyvät toimittamaan avun luotettavasti perille. Lisäksi järjestöt pystyvät kohdentamaan avun tarpeiden mukaan. Siksi raha on hyvä tapa auttaa.

Kuvia tulee torstaina aikana Helsingin seurakuntien verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.

Rauhanrukouksia ja -kelloja paastonaikana

Useimmissa Helsingin seurakunnissa järjestetään koko paastonajan eli pääsiäiseen asti rauhanrukouksia. Päiväksi on valikoitu torstai, joka on hyökkäyksen alkamisen päivä. Rukoushetkiä on sekä iltaisin klo 18 että keskipäivän aikaan.Lisäksi useissa kirkoissa soitetaan rauhankelloja ennen tilaisuuden alkua.

Ukrainalaisia ja Ukrainaa muistetaan myös Helsingin seurakuntien muissa hartauksissa ja jumalanpalveluksissa. Tarkemmat tiedot löytyvät seurakuntien verkkosivuilta: www.helsinginseurakunnat.fi