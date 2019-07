Miksi alkukesän hyttyset ovat isoja? Onko viime kesän kuivuudella ollut myönteisiä vaikutuksia luonnolle? Onko Konnevedessä nyt paljon muikkuja?

Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman perinteikkäässä luontoillassa ratkotaan jälleen yleisön luontohavaintoja ja -kysymyksiä torstaina 4.7.2019 klo 18:00 alkaen Konneveden tutkimusasemalla.

Kesäisessä illassa asiantuntijoina ovat Jyväskylän yliopiston tutkijat: Minna-Maarit Kytöviita (kasvit), Jari Haimi (selkärangattomat eläimet ja maaperä), Harri Högmander (linnut), Timo Marjomäki (kalat) ja Marko Haapakoski (nisäkkäät). Illan juontaa tutkimusaseman johtaja, professori, Hannu Ylönen.

Taidetta ja konsertti lapsille

Luontoillan ohella Konneveden tutkimusasemalla on tarjolla myös taidetta, kesäherkkuja ja ohjelmaa lapsille torstaina.

Latogalleriassa avautuu Pira Cousinin taidenäyttely kello 12. Näyttely on ”Kaupunkiluontoa läheltä ja vähän kauempaa. Mustavalkoisia valokuvia vuosilta 1997-2009”.

Tutkimusasemalla vietetään myös Lapset ja luonto-tapahtumaa torstaina lettuineen ja makkaroineen. Kello 16 alkaa lastenkonsertti, jossa esiintyy duo Mimi ja Kuku.

Kioskissa on myytävänä kahvia, lettuja ja makkaraa klo 15:00 alkaen.

Luontoillasta ja lastenkonsertista on muodostunut monien paikkakuntalaisen, mökkiläisten ja kesänviettoon tulleiden perheiden kesäperinne ja se on avaus vuosittaisille Konnevesipäiville. ”Piolookisen luontoilta” järjestetään nyt 12. kertaa.



"Luontoilta ja Konnevesipäivät ovat loistava esimerkki pienen paikkakunnan yhteisöllisyydestä ja yhteydestä ympäröivään luontoon. Lastenkulttuuri ja luonto ovat virkistävä aloitus Konnevesipäiville, ja Savotta-markkinoiden kesäiseen festivaaliin", kertoo Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman johtaja Hannu Ylönen.



Linkki tapahtuman verkkosivuille:

https://www.jyu.fi/science/fi/konneveden-tutkimusasema/tapahtumat/luontoilta

Lisätietoja:

Professori Hannu Ylönen, hannu.j.ylonen@jyu.fi, p. 050 539 9542

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, p. 050 581 8351

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Osoite:

Jyväskylän yliopisto / Konneveden tutkimusasema

Sirkkamäentie 220

44300 Konnevesi