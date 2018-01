Konsernijaosto edellyttää HSL:ltä toimia espoolaisten joukkoliikenteen palvelutason turvaamiseksi

Espoon kotihoitoa kehitetään määrätietoisesti 19.1.2018 16:28 | Tiedote

Espoossa on panostettu kotihoidon johtamiseen. Myös kotihoidon resursseja on lisätty. Teknologiaa on otettu avuksi rutiinitöissä, jotta varsinaiseen asiakastyöhön jää enemmän aikaa. Henkilöstön hyvinvointi on kohentunut, mutta parantamisen varaa on vielä.