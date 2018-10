Konsernijaoston kokous 15.10.2018

Vuoden 2018 Espoon Eläkeläiseksi valittiin monipuolinen vapaaehtoistyöntekijä Tuula Larmala 14.10.2018 17:02 | Tiedote

Eläkeläisten Keskusliitto ry on valinnut vuoden Espoon Eläkeläiseksi Tuula Larmalan, joka on usean vuoden ajan toiminut vapaaehtoisena Espoossa. Vuoden Eläkeläisen valinnalla halutaan nostaa esille, että eläkeläisillä on paljon annettavaa yhteisöllemme. Vuoden 2018 Espoon Eläkeläinen julkistettiin Sykettä Syksyyn -juhlassa 14.10.2018.