Konsernijaoston päätöksiä 11.11.2019

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi vastaukset HUS:n strategiakyselyyn. HUS on pyytänyt omistajiltaan palautetta strategian tämänhetkisestä versiosta.

Espoo korostaa sitä, että asiakkaan kannalta on tärkeintä, miten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat yhdessä ja mahdollisimman sujuvasti. Asiakkaan näkökulmasta kysymys on yhdestä hoitokokonaisuudesta, jota käytännössä voi olla toteuttamassa moni toimija sekä perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta. On tärkeää, että asiakkaan hoitoketju on saumaton ja tehokas, jolloin ei tule pallottelua tai väliinputoamista. Hoidon tulee olla kustannustehokasta ja kohdentua vaikuttavasti.

HUS:n toimintaa tulee johtaa siten, että hyväksytty talousarvio on sitova. Talouden ja toiminnan ennustamista tulee kehittää, mutta lähtökohtana tulee olla talousarvion pitävyys ja ylityspaineiden hoitaminen talousarvion puitteissa. HUSin tulee olla myös tällä alueella edelläkävijä ja etsiä parhaita mahdollisia toimintatapoja kestävään talouden rakentamiseen ja hallintaan.

Konsernijaosto kuuli selostuksen HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022. Asiasta päättäminen jätettiin pöydälle. Jaosto sai myös esittelyn Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmasta.

Konsernijaosto sai selostuksen HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 ja päätti yhtymäkokouksen kokousedustajasta ja toimiohjeesta.