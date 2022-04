Konsernijaoston päätöksiä 11.4.2022

Länsimetro Oy ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos ovat vuonna 2017 solmineet yhteistyösopimuksen länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta koskien väliä Ruoholahti-Matinkylä. Edellä mainittu sopimus on sittemmin korvattu marraskuussa 2019 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella, joka on voimassa siihen saakka, kunnes matkustajaliikenne välillä Matinkylä-Kivenlahti alkaa. Sopimuksen nojalla Länsimetro on luovuttanut metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnin ja ylläpidon HKL:lle. Päivitetyllä yhteistyösopimuksella tullaan korvaamaan edellä mainittu sopimus sekä laajennetaan sopimus koskemaan myös länsimetron uudet asemat osuudella Matinkylä-Kivenlahti sekä Sammalvuoren varikko liityntäraiteineen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy Tapiolan Keskustorni Oy:stä omistamansa osakkeet HGR Property Partners Oy:lle. Tilojen laajuus on yhteensä 191,0 m2. Tilat ovat tällä hetkellä tyhjinä eikä kaupungilla ole niille käyttöä. HGR Property Partners Oy:n tarkoitus on saada kiinteistöyhtiön kaikki osakkeet omistukseensa ja käynnistää rakennuksen perusteellinen korjaaminen ja uudistaminen edelleen liike- ja toimistokiinteistöksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi edustajat ja antoi toimiohjeet Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022, Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 12.5.2022 sekä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.5.2022. Lisäksi konsernijaosto nimesi edustajat Sydkustens Landskapsförbund rf:n vuosikokoukseen 25.4.2022.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

