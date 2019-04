Konservoituja miekkoja esille Pohjanmaan museoon

Unga teaterelever erbjuder upplevelser på Taikon 5.4.2019 10:20:08 EEST | Tiedote

Kring 150 barn och unga har teaterkonst som hobby på TaiKon. Under våren visas tio olika pjäser som har övats in under läsåret, varav den första ”Resa till det okända” har premiär fredagen den 5.4. kl. 19.