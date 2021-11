Konstaterandet av utvecklingsstörning i axelleden orsakad av plexusskada tidigareläggs

Influenssarokote tärkein keino torjua influenssaa 29.10.2021 11:15:01 EEST | Tiedote

Suomessa ei ole ollut influenssaepidemiaa noin puoleentoista vuoteen. On mahdollista, että tuleva kausi on aiempaa voimakkaampi. Rokotteen ottaminen vuosittain on tärkein keino torjua influenssaa ja sen jälkitauteja. Ottamalla rokotteen suojaa itsensä ja lähimmäisensä.