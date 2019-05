Kontula-Areena yhdistää lähiökulttuurin, musiikin ja yhteiskunnallisen keskustelun

Lauantaina 18.5. Kontula Electronicin yhteydessä järjestetään aivan uusi tapahtuma, Kontula-Areena. Kontula-Areenassa puhutaan niin segregaatiosta, lähiöidentiteetistä kuin vanhojen ostareiden tulevaisuudestakin. Helsingin Diakonissalaitoksen Kontulan D-asema on ollut mukana järjestämässä tapahtumaa.

Kontula Electronic on monena vuotena järjestetty konemusiikin tapahtuma ja lähiöfestari, mutta nyt sen rinnalle on tuotu myös uusi keskustelutapahtuma, Kontula-Areena. Kontula-Areena kokoaa yhteen erittäin mielenkiintoisen kattauksen alan huippuasiantuntijoita keskustelemaan lähiökulttuurista. Helsingin Diakonissalaitos on ollut Kontulan D-aseman kautta mukana toteuttamassa hanketta, jonka tekemisestä vastaa laaja pohja kontulalaisia tahoja ja yksityishenkilöitä.

​”Tavoitteena on luoda moniäänisyyttä ja -arvoisuutta korostava keskustelufoorumi lähiöön, jonka maineen tuntevat kaikki, mutta johon harvat ovat omakohtaisesti tutustuneet. KontulaAreena tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisille kohtaamisille ja pyrkii kaventamaan sosiaalisia etäisyyksiä kaupungissa, jossa asukkaiden arkitodellisuudet ovat vaarassa vieraantua toisistaan” kertoo yksi hankkeen taustahahmoista, Pekka Tuominen.

Kontula-Areena kerää yhteen edustavan kattauksen kaupunkitutkijoita, toimittajia, poliitikkoja ja kontulalaisia. Keskustelut ovat kaikille avoimia ja ilmaisia.

Kaikkiaan keskusteluja, työpajoja ja esityksellisiä dialogeja järjestetään lauantaina 18.5. yhteensä kuusi kappaletta.

Kontulan kirjasto klo 12-14.15: Itse tehty: identiteetti ja suhteeni ostariin

Kontulan kirjasto klo 13.30-14.30: Media, miksi aina Kontula?

Aapelin baari klo 14.30-15.30: Onko Kontulan oltava uusi Kallio?

Kontulan nuorisotalo klo 15-16.30: Musliminuoruus ja muuttuva kaupunkitila: unelmia 2030-luvulle

Aapelin baari 16-17: Esityksellinen dialogi: Hyvinvoiti- vai hyväntekeväisyysyhteiskunta?

Nuorisotalo/Luuppi klo 17-18.30 BIBU Talks: Urban peripheries, Communal Bubbles, No-go zones? Finnish, Swedish and Russian Suburban Estates in a Comparative Context

Tutustu koko ohjelmaan ja puhujiin tästä.

Kontulan kirjasto, Aapelin Baari ja Nuorisotalo sijaitsevat Kontulan ostarilla, Ostostie 4.