Kontulan seniorikeskuksessa koronavirustartuntoja aikaisempaan altistukseen liittyen

Helsingissä mahdollinen joukkoaltistuminen koronalle ravintola Kaivohuoneella 16.8.2020 15:40:35 EEST | Tiedote

Ravintola Kaivohuoneella lauantaina 8.8.2020 iltaa viettäneellä henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta. Kaikki tunnistetut lähikontaktit on tavoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten toimesta.