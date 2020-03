Kontulan suurkorttelin tornitalon talotekniikkaurakat Assemblinille

Helsingin Kontulan metroaseman välittömään läheisyyteen on rakentumaisillaan kolmen kerrostalon suurkorttelikokonaisuus. Kohteiden rakennuttajana toimii Lumo Kodit Oy ja KVR-urakoitsijana Fira Oy. Jatkumona Keinulaudantie 2b:lle, Assemblin toteuttaa myös Tornitalon LVISA-urakat.

Kontulan ostoskeskuksen ja metroaseman viereen rakennetaan uusi asuinrakennusten muodostama suurkortteli jopa 500 asukkaalle. Hankkeessa rakennetaan yhteensä kolme kerrostaloa, joista yksi on jo valmistunut ja kaksi on tällä hetkellä rakenteilla. Kerrostaloja rakennetaan yhteensä melkein 20 000 bruttoneliömetriä, joista korkein rakennus Keinulaudantie 2a kohoaa jopa 16-kerroksiseksi tornitaloksi. Assemblin on mukana kahdessa tällä hetkellä rakentumaisillaan olevassa kokonaisuudessa; Tornitalossa ja Keinulaudantie 2b:ssä.



Tornitalon rakentaminen talotekniikan osalta on alkanut tammikuussa 2020, johon asukkaat pääsevät muuttamaan 2021 loppuun mennessä.



- Hanke on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja solmittu sopimus on osoitus onnistumisistamme kokonaistalotekniikkatoimituksissa. Tornitalon korkeus tuo myös talotekniikkaan normaaleista kerrostaloista poikkeavia suunnitteluratkaisuja, joka vaatii myös urakoitsijalta asiantuntemusta, kertoo Assemblinin Talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtaja Jukka Jäppinen.



Keinulaudantien talojen kylpyhuoneet eivät ole perinteiseen tapaan paikallarakennettuja, vaan ne toteutetaan tehdasvalmisteisilla Fira Modules -kylpyhuonemoduuleilla. Kohteen korkeimpaan taloon päästiin helmikuussa 2020 asentamaan ensimmäisiä massaräätälöityjä Fira Modules Bathroom 2.0 Series -sarjan kylpyhuonemoduuleita, jotka tulivat markkinoille syksyllä.



- Tämä kohde on jatkumoa hyvälle yhteistyöllemme. Fira ja Assemblin tekevät jatkuvaa kehitystyötä taloteknisten järjestelmien ja rakennustekniikan toteuttamisessa. Tavoitteena aina asiakaslähtöinen ja kustannustehokas ratkaisu, toteaa Markus Karila Fira Oy:sta.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy

Lisätietoja



Fira Oy

Markus Karila

markus.karila@fira.fi

Puh. 040 160 4999



Assemblin Oy

Jukka Jäppinen

jukka.jappinen@assemblin.fi

Puh. 050 390 1436